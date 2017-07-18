Британські хірурги витягли з ока 67-річної жінки 27 контактних лінз

Жінка прийшла до госпіталю Solihull, щоб планово прооперувати катаракту. І там під час огляду

в її оці виявили 17 лінз, які злиплися. Ще 10 витягли після подальшого огляду.

Жінка носила одноразові лінзи протягом 35 років і не скаржилася на дискомфорт.

Проте після того, як лінзи витягли, пацієнтка сказала, що очам "значно легше".

"Жоден із нас не бачив такого до цього", - розповів виданню Optometry Today спеціаліст з офтальмології Рупал Моржарта.

"Всі 17 контактних лінз застрягли разом. Ми були дуже здивовані, що пацієнтка цього не помітила. Ці лінзи там мали б спричинити значний дискомфорт", - розповідає лікар.

Бабуся вважала, що її турбувала просто сухість в оці і вік.

У звіті лікарів йдеться, що пацієнтка погано бачить на праве око. Вона має глибоко посаджені очі, що могло бути причиною того, що лінзи застрягли.

Речник Асоціації окулістів Керрі Сміт-Джейнс розповіла, що втрата контактних лінз в очах була поширеною проблемою, але, як правило, вони так не застрягають.

"Вони, як правило, ховаються у складці під верхньою повікою ока. Вони не можуть піти далі. Те саме стосується нижньої повіки. Лінзи можуть бути тільки в одному з цих двох місць", - сказала вона.