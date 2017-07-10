Єгиптянка за 2,5 місяці скинула 330 кілограмів

Найважча жінка в світі, вага якої досягала півтонни, за 2,5 місяці змогла позбутися від 330 зайвих кілограмів. У цьому їй допомогли мумбайські лікарі, пишуть місцеві ЗМІ.

Єгиптянка Іман Ахмед Абдулаті в лютому була поміщена в клініку в Індії, де їй зробили операцію зі зменшення об'єму шлунку і призначили спеціальну дієту і фізіопроцедури. І вже через кілька днів це принесло перші успіхи - вага жінки, яка до цього була прикута до ліжка, зменшилася на 100 кілограмів. Через два місяці було оголошено про нові досягнення - єгиптянка стала в два рази легшою. А сьогодні її вага становить 171 кг.

Картину всієї цієї, здавалося б, позитивної історії псує скандал, який ініціює сестра Іман. Вона заявила, що клініка, де її родичка проходить лікування, фальсифікує результати, змушує пацієнтку приймати ліки, які знижують мозкову активність, а головною метою лікарів є заробіток на рекламі послуг. Медики повністю заперечують свою провину. Найближчим часом єгиптянку чекає процедура томографії, яка допоможе встановити правду.