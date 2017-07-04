Кубинська влада придумала, як зупинити секс просто неба

Влада Гавани планує відновити міську мережу "готелів любові", які за підтримки уряду існували на Кубі аж до 1990-х років.

Міська влада пояснює таке рішення тим, що мешканцям перенаселеної Гавани часто ніде усамітнитися, а приватні фірми, які намагалися зайняти нішу "готелів на годину", просять за кімнату занадто дорого.

Вважається, що така ініціатива допоможе припинити практику сексу просто неба, що є популярною в Гавані.

"Посадас" або "готелі любові" існували на Кубі аж до 1990-х років. Номери з погодинною оплатою призначені для пар, які хочуть зайнятися сексом.

У 1990-х під час економічної кризи готелі збанкрутували, а їх приміщення використовували як притулки від ураганів.

Місцева влада каже, що в першу чергу розглядає "готелі любові" як джерело хороших надходжень до бюджету.

Крім того, готелі повинні допомагати усамітнитися мешканцям, у яких гостро стоїть житлове питання.

Непоодинокими в Гавані є випадки, коли декілька сімей живуть в одній квартирі, а розлучені пари продовжують жити разом, тому що їм нікуди з'їхати.

Після зникнення мережі субсидованих урядом "посадас" на ринок вийшли приватні гравці, однак виявилося, що їхні послуги занадто дорогі. За добре вмебльовану кімнату з кондиціонером і комфортним ліжком вони вимагали близько п'яти доларів, тобто приблизно шосту частину зарплати середнього кубинця (вона становить менш як 30 доларів).

Парочки, що займаються любов'ю, - звичайне явище в парках і на пляжах Гавани, повідомляє ВВС.