Спека викликає агресивність та жорстокість

Спекотна погода може призвести до фізіологічного виснаження людини, а також зробити її дуже незадоволеною, запальною і навіть егоїстичною, як з'ясували дослідники з Північно-Західного університету в Чикаго.

Вони встановили, що коли людині стає некомфортно через спекотну погоду, то її бажання допомагати іншим суттєво зменшується, а перепади настрою, навпаки, збільшуються. Попередні дослідження продемонстрували, що крім даних перепадів, високі температури роблять людей більш жорстокими і агресивними, так як саме влітку відзначається пік злочинності.

Експерти вважають, що негативна поведінка виникає через зневоднення і втому, людина просто втрачає контроль над собою.

Дане дослідження було поділено на три частини, і його метою було вивчення впливу спекотної погоди на ступінь альтруїзму людини. Спочатку вчені отримали інформацію з однієї торгової мережі, на основі якої можна було з'ясувати, як спекотна погода впливає на поведінку працівників.

Виявилося, що ті, хто трудився при високій температурі, на 50% рідше допомагали клієнтам, а також менше прислухалися до оточуючих і робили цінні пропозиції. У другій частині дослідження було проведено платне онлайн-опитування, частина учасників якого попросили згадати той час, коли їм було дуже некомфортно в зв'язку з погодою.

Після відповіді на ряд питань добровольців попросили взяти участь у другому експерименті, але тепер вже безкоштовно. З'ясувалося, що ті люди, які згадували про спекотну погоду, погодилися на безкоштовний експеримент лише в 34% випадках, а ось ті, у кого не було подібних спогадів, демонстрували цю рішучість в 74% випадків.

Нарешті в третій частині дослідження люди в спекотній кімнаті лише в 64% випадків заповнювали спеціальний запитальник в порівнянні з тими, хто знаходився в прохолодному приміщенні. Серед останніх бажання заповнити запитальник висловили 95%.