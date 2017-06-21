Одеська "Барбі" стала Мальвіною
Одеська «Барбі» зняла фотосесію з синім волоссям.
Відома як «Одеська Барбі» Валерія Лук'янова виклала в свій Instagram кілька фотографій з фотосету в образі не то Мальвіни, не то русалки. Будучи справжнім професіоналом в частині графічних редакторів, Валерія Лук'янова представила добре відретушовані знімки.
На фотографіях Барбі-Мальвіна позує на тлі морського берега в позах різного ступеня химерності, але в будь-якому випадку підкреслюючи свою зовнішність.
У підписі до одного з коротких відеороликів вона, виправдовуючись за вигорілий колір волосся, пояснює, що це сонце так падає і змінює відтінок з інтенсивно-бірюзового на блякло-м'ятний.
Нагадаємо, Валерія Лук'янова прославилася в мережі як «жива копія Барбі». За десяток років, що вона веде блог під духовним псевдонімом Amatue, одеситка далеко просунулася в мистецтві володіння фотошопом. Валерія Лук'янова стверджує, що робила тільки пластику грудей. Популярність Валерія «Барбі» отримала і як фанатка езотерики.
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