У США заарештували вчительку за секс з учнями

У Північній Кароліні, США, 25-річну вчительку математики початкових класів Ерін Макаліфф заарештували за підозрою в тривалих сексуальних відносинах з трьома старшокласниками і одному епізоді непристойної поведінки з учнем молодших класів. Про це повідомляє Daily Mail.

Поліція почала розслідування проти Макаліфф в травні після того, як представники школи донесли на неї в поліцію.

Детективи з Департаменту поліції Роккі-Маунт поспілкувалися з учнями та співробітниками школи, після чого отримали ордер на арешт Макаліфф.

За словами поліції, передбачувані сексуальні відносини з учнями вчителька мала за межами кампуса. Двом її "жертвам" було по 17 років, третій - 16.

Суд постановив заарештувати Макаліфф з альтернативою застави в $ 20 тис.