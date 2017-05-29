Петербурзький стоматолог видалила пацієнтці 22 здорових зуба

У Санкт-Петербурзі порушено кримінальну справу про шахрайство проти лікаря-стоматолога з приватної клініки, яка видалили пацієнтці 22 здорових зуба.

Як повідомляється, в 2014 році підозрювана "ввела в оману 43-річну місцеву жительку щодо обсягу надання стоматологічних послуг", в результаті чого видалила їй 22 здорових зуба, встановивши "мости", неналежної якості.

За свої послуги лікар отримала більше 843 тисячі рублів (15 тисяч доларів).

В даний час слідчі шукають інших передбачуваних жертв стоматолога.

Нагадаємо, рік тому у Франції до восьми років в'язниці був засуджений голландський стоматолог Якобус Ван Ніероп, прозваний в ЗМІ "доктор-жах".

Від дій лікаря, який зізнався, що йому було приємно заподіювати травми і спотворювати пацієнтів, постраждали близько 120 осіб.

Одна пацієнтка розповідала на суді, що Ван Ніероп висмикнув їй вісім зубів за один прийом, після чого у неї три дні не припинялася кровотеча, а наступні півтора року вона жила взагалі без зубів.