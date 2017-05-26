За куріння в літаку отримав чималий тюремний термін

У 2015 році британець Джон Кокс влаштував пожежу в літаку, покуривши в його туалеті. Спочатку він був засуджений до 4,5 року ув'язнення, але тепер цей термін збільшили вдвоє. Про це повідомляє ВВС.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора про те, що первинний вирок був надмірно м'яким, і збільшив покарання Коксу до дев'яти років і шести місяців позбавлення волі.

Причиною вироку стала пожежа, влаштована на борту літака 46-річним жителем Великобританії Джоном Коксом, який вживав алкоголь до польоту і під час нього, після чого вирішив покурити в туалеті.

Літак з більш ніж 200 пасажирами на борту знаходився на висоті понад 10 тисяч метрів і на відстані близько 160 кілометрів від узбережжя Єгипту, коли екіпаж повідомив капітану, що не може загасити вогонь в сміттєвому кошику туалету.

На допомогу екіпажу прийшов один з пасажирів, який працював пожежником, і в підсумку літак приземлився благополучно. Капітан, який відлітав 20 років, сказав, що ніколи не мав справу з настільки потенційно небезпечною ситуацією.

У січні в Бірмінгемі пройшов суд, на якому Кокс визнав свою провину і погодився з тим, що його дії несли загрозу життю.