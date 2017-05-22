Натовп розлючених мексиканців напав на російського блогера (відео)

У мексиканському Канкуні натовп розгніваних місцевих жителів увірвався в будинок росіянина Олексія Макєєва, що записував образливі відеоролики про мексиканців.

За наявними даними, в нападі на будинок Макєєва брали участь понад сотня людей. Чоловік спробував втекти, вибравшись на дах, але це йому не вдалося. Він був госпіталізований з важкими травмами. За деякими даними, росіянин застрелив одного з нападників.

Нагадаємо, Макєєв встиг «прославитися» і в Росії, записуючи відеоролики, на яких відображено, як він нападає на дітей і людей похилого віку. Є інформація про те, що чоловік психічно хворий.