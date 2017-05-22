Хижак на очах у публіки вхопив дитину за плаття і потягнув під воду (відео)

Як повідомляє CBC News, відеозапис з інцидентом опублікував місцевий студент.

На початку відео тварина повільно плаває поруч, а люди, що знаходяться на причалі, кидають їй шматки хліба.

Коли дівчинка сіла на край причалу, хижак одним ривком потягнув її за собою під вигуки шокованих очевидців.

Після цього на допомогу дитині кинувся чоловік і благополучно витягнув її назад на причал.

Як писала Politeka, в мережі з’явилося відео, яке швидко стало вірусним, що показує величезних акул-вбивць у небезпечній близькості до пляжу Каліфорнії.

Нагадаємо, дресирувальник хижих кішок, виступаючи перед дітьми, був повалений левом під час вистави в цирку у Франції.