Собака викопала з землі поховане живцем немовля

У китайському Цзянцзінь собака відчула, що під землею щось знаходиться. Пес почав розкопувати землю, перш ніж на ситуацію звернув увагу власник.

Як повідомляє The Sun, собака з усіх сил рила землю, господар, що підійшов, побачив в ямці замотане в тканину немовля. При цьому не повідомляється, скільки часу дитина провела під землею.

Врятована дитина з'явилася на світ близько місяця тому. За станом немовляти спостерігають лікарі. На даний момент не повідомляється, хто саме залишив дитину під землею.