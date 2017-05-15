Крокодили розірвали священика, який влаштував водні процедури на очах у прихожан

Три крокодила з'їли священика з Зімбабве Джонатана Мтхетхву. Чоловік вирішив продемонструвати парафіянам майстерність ходіння по водній гладі, однак не врахував наявність хижаків.

Як повідомляє РІА "Новости", священнослужитель встиг зайти в воду на 30 метрів, де його підстерегли рептилії. Представники екстрених служб приїхали на місце події, але нічим не змогли допомогти зраненому чоловікові.

"Ми досі не розуміємо, як це могло статися, так як він молився цілий тиждень, а крокодили покінчили з ним буквально за пару хвилин", - розповів один з учнів.