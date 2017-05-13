Напівголий автомобіліст розніс магазин заради пива (відео)

В Огайо 45-річний Роберт Мейсон протаранив стіну магазину своїм "Dodge", щоб купити випити. При цьому чоловік був одягнений лише наполовину.

Шеф поліції повідомив, що Мейсон в'їхав в будівлю на швидкості приблизно 65 км / год. Водій був у стані алкогольного сп'яніння або під наркотичною речовиною.

Господар магазину розповідає, що вже закрився на ніч, як раптом в будівлю в'їхав Мейсон. Він вийшов з машини і зажадав пива.