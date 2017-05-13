На берег Індонезії викинуло величезну морську істоту (відео)

Біологи з Вірджинії змогли встановити походження величезної істоти, яку винесло на пляжі Індонезії. Про це повідомляє видання LiveScience.

"Є багато речей в океані, про яких ми нічого не знаємо - але це не той випадок", - повідав Олександр Верт.

За горловими складками верхньої щелепи вдалося встановити, що туша належить киту роду Balaenoptera. При цьому істота може бути як синім китом, так і полосатиком Брайда, але не горбатим китом або кальмаром, як передбачалося раніше.

Відзначається, що тіло кита розкладалось на протязі декількох тижнів або навіть місяців, тому людям не рекомендується залазити в воду поруч з ним.

Нагадаємо, тушу довжиною в 15 метрів було виявлено вчора на півдні азіатської країни. З першого погляду, не вдалося зрозуміти, кому саме вона могла належати.