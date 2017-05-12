Чоловік став трансвеститом, щоб уникнути вязниці (фото)

фото: Daily Mail

Ув'язнений Франциско Аргуета, який відбуває покарання у в'язниці Гондурасу, спробував втекти, одягнувши жіночий одяг. Про це повідомляє видання Daily Mail.

55-річний чоловік вирішив, що таким чином йому вдасться проскочити повз охорону. Однак співробітникам вдалося швидко розкусити план зловмисника, незважаючи на його старання.

Уточнюється, що чоловік вирішив скористатися документами, залишеними жінкою. Для цього він роздобув блузку, спідницю і перуку, а також пофарбував нігті. Однак охоронці впізнали його по голосу.