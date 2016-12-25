Псевдо-Дід Мороз пограбував кондитерку в Афінах

В Афінах грецький "Дід мороз" пограбував кондитерку. Грабіжник, одягнений в костюм Святого Василя, вдерся в кондитерку в районі Патісья на півночі міста. Пограбування сталося увечері 24 грудня.

"Приголомшені службовці кондитерки передали йому виручку з каси. Після цього озброєний" Святий Василь "вийшов і зник", - повідомили в місцевій поліції.

Правоохоронці продовжують пошуки нехорошого Діда Мороза.