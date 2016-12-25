Мережу підірвало відео з дівчиною, у якої під час танцю випали сідниці

Бурхливе захоплення в інтернет-користувачів викликав танець дівчини, яка так захопилася танцями у нічному клубі, що забула про силіконові накладки для сідниць.

Танцівниця не помітила, що під час виконання па, її "попа" вилізла з-з під одягу.

Очевидці зафіксували незграбний момент на камеру, проте, як видно, дівчина настільки була захоплена, що не звернула уваги ні на дискомфорт, ні на автора відео.