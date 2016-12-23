Учені: Санта-Клаус живе у Швеції

Санта-Клаус (ліворуч) і знак, який попереджає автомобілістів, щоб стежили за оленями в Йоккмокк

Забудьте про Північний полюс або Лапландію, на думку дослідників, найбільш стратегічно вдалим місцем для майстерні Санта-Клауса є Йоккмокк на півночі Швеції, повідомляє The Local.

Співробітники географічного факультету Лундського університету використали супутникові зображення, щоб виявити усереднений центр населення Землі, і на основі вирахуваного підрахували, що Йоккмокк , розташований неподалік Північного полярного кола, буде кращим місцем для Санти, щоб звідти розносити свої подарунки.

«Результат може здатися дивним, але коли ви дивитеся на земну кулю, ви розумієте, що краще. Уявлення про те, що Санта буде жити десь в районі Північного полюса не зовсім неправильне», — зазявив Оле Хол з відділу географії Лундського університету в прес-релізі.

У дослідженні використовувалися супутникові зображення для відстеження руху населення. Також шляхом моніторингу зображень освітлення в нічний час вчені виявили, що вони можуть слідкувати за міграцією людей з високим ступенем точності.

«Тут, у Швеції є достовірні статистичні дані про те, як і коли люди переміщаються в межах країни. Таким чином, ми змогли протестувати наш метод і побачили, що ми прийшли б до тих же результатів, використовуючи тільки супутникові знімки освітлення в нічний час. Ми були здивовані тим, наскільки ефективно ми можемо вивчати рух населення лише дивлячись на освітлення», — пояснив Холл.

Але, на думку дослідників, Санта мав би звикнути до переїзду, щоб регулярно йти в ногу зі змінами в розподілі населення.

Розподіл населення Землі в 1990-і роки, наприклад, зробив би норвезький острів Ян-Маєн ідеальним місцем для Санти.

Методи, за допомогою яких було розраховане ідеальне місце проживання святкового діяча, можна також застосовуватися в більш корисних цілях, пояснили співробітники університету. Одним із варіантів може бути їх застосування з метою планування в тих регіонах, що охоплюють більше однієї країни, таких як область Ересунн, де Мальме в Швеції і Копенгагені в Данії з’єднані мостом Ересунн.

«Коли населення двох країн змішується, це часто ускладнює збір статистики. Навіть в країнах з ненадійною статистикою, як диктатури або країни, що розвиваються, супутникові зображення можуть бути великою підмогою для планування», — зазначають учені.

«Метод відкриває досить багато можливостей для порівняльних глобальних досліджень, які важко здійснити, опираючись на поточні статистичні дані, зібраними абсолютно різними національними адміністраціями і через різні проміжки часу», — резюмують дослідники.