У США кішка ледь не померла під вагою своєї шерсті (фото)
Господар кішки страждав важкою хворобою і не міг за нею доглядати.
У Піттсбурзі, штат Пенсільванія (США), кішка могла померти від ваги власної вовни, якби її вчасно не виявили ветеринари і не постригли, повідомляє видання «Нескучные новости».
Господар кішки Хайді, літній чоловік з хворобою Альцгеймера, не міг забезпечити їй належного догляду. Шерсть кішки звалялася у величезні дреди, які важили близько кілограма.
Після того, як чоловіка відправили в будинок для людей похилого віку, кішку виявили соціальні працівники.
Через велику вагу вовни кішка відчувала біль і була налякана.
Ветеринари змушені були стригти тварину під загальним наркозом.
Після стрижки Хайді виглядає набагато щасливішою і здоровою. Тепер вона живе в родині соцпрацівника, який знайшов її.