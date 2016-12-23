У США кішка ледь не померла під вагою своєї шерсті (фото)

У Піттсбурзі, штат Пенсільванія (США), кішка могла померти від ваги власної вовни, якби її вчасно не виявили ветеринари і не постригли, повідомляє видання «Нескучные новости».

Господар кішки Хайді, літній чоловік з хворобою Альцгеймера, не міг забезпечити їй належного догляду. Шерсть кішки звалялася у величезні дреди, які важили близько кілограма.

Після того, як чоловіка відправили в будинок для людей похилого віку, кішку виявили соціальні працівники.

Через велику вагу вовни кішка відчувала біль і була налякана.

Ветеринари змушені були стригти тварину під загальним наркозом.

Після стрижки Хайді виглядає набагато щасливішою і здоровою. Тепер вона живе в родині соцпрацівника, який знайшов її.