Австралійських корів почали годувати шоколадом

В Австралії на одній з ферм в рамках десятирічного експерименту корів відгодовують шоколадом з метою поліпшення якості м’яса, повідомляє видання Australia-News.

Керівник ферми годує корів солодощами, щоб отримати мармурове м'ясо. Австралійський фермер при цьому розмовляв з японськими фахівцями з мармурової яловичини і підготував власний план харчування для корів.

У результаті, кожна австралійська корова на цій фермі щодня на додачу до звичайної їжі отримує до 2 кілограм шоколаду та інших солодощів.