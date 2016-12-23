Австралійських корів почали годувати шоколадом

Австралійських корів почали годувати шоколадом

Корів годують солодощами, щоб отримає мармурове м’ясо.

Джерело: Відомості

В Австралії на одній з ферм в рамках десятирічного експерименту корів відгодовують шоколадом з метою поліпшення якості м’яса, повідомляє видання Australia-News.

Керівник ферми годує корів солодощами, щоб отримати мармурове м'ясо. Австралійський фермер при цьому розмовляв з японськими фахівцями з мармурової яловичини і підготував власний план харчування для корів.

У результаті, кожна австралійська корова на цій фермі щодня на додачу до звичайної їжі отримує до 2 кілограм шоколаду та інших солодощів.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...