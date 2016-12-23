Електронна сигарета вибухнула у британця біля дитячої коляски (відео)

Відео, опубліковане пожежною охороною Західного Йоркшира, показує чоловіка, який стояв біля дитячої коляски. Раптово з його кишені виривається сніп іскор. Розмахуючи руками, крутячись на місці і обсипаючи коляску іскрами, він тікає, повідомляє Lenta.ru.

Згідно із заявою пожежної охорони, чоловік отримав легкі травми. Причиною інциденту стало коротке замикання акумуляторів електронної сигарети. Найбільш ймовірно, що дві запасні батареї стикнулися з металевим предметом або одна з одною.

«Це не перший випадок, коли ми стикаємося з травмами, отриманими в результаті вибуху літій-іонної батареї, яка лежала у когось у кишені, — розповів пожежний слідчий Джеймі Лістер. — Самі батареї навіть не повинні бути зіпсовані. Проблема в тому, що їх неправильно зберігають».