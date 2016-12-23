Троє французьких поліцейських заблукали на американському авіаносці

USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) / Фото: US Navy

Троє офіцерів французької поліції отримають дисциплінарне стягненню через те, що вони заблукали на борту американського авіаносця «Дуайт Ейзенхауер» і ледь не відпливли в США, повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал Військово-морського інституту США (USNI).

Поліцейські проникли на борт корабля, приєднавшись до екскурсії для почесних гостей під час його заходу в Марсель. Вони були виявлені вже після того, як авіаносець вийшов з порту.

Вахтові «Дуайта Ейзенхауера» через мовний бар’єр не зуміли визначити, що поліцейські не були частиною делегації і не мали права перебувати на борту авіаносця. У підсумку вони залишилися на борту корабля, коли той підняв якоря.

Не маючи можливості повернутися до причалу, «Ейзенхауер» затримався з виходом з порту на годину, поки екіпаж шукав спосіб доставити поліцейських на берег. У підсумку вони були доставлені назад на територію Франції за допомогою невеликого катера.

Каролін Позмантьє, асистент з безпеки мерії Марселя, зазначила, що поліцейські, які нелегально проникли на авіаносець, понесуть дисциплінарне стягнення.

Авіаносна ударна група на чолі з «Дуайтом Ейзенхауером» повертається в США після семимісячної бойової служби у Середземному морі та Індійському океані з участю в операції проти терористичного угрупування «Ісламська Держава». Авіаносець і його ескорт повинні повернутися в Норфолк до кінця грудня.