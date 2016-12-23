На Мальті приземлився захоплений терористами лівійський літак

. / Фото: Darrin Zamit-Lupi / Reuters / Scanpix / LETA

23 грудня на Мальті сів літак, який захопили викрадачі. Це літак лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, він здійснював внутрішній переліт з Себа в Тріполі. На борту знаходиться 118 осіб, повідомляє Meduza.io.

На борту знаходяться 82 чоловіки, 28 жінок, одна дитина. Всього 111 пасажирів. Плюс сім членів екіпажу.

Агентство Reuters передає, що захоплений літак намагався приземлитися в Лівії, але викрадачі цього зробити не дали.

Після приземлення викрадачі почали відпускати заручників. Точна кількість звільнених заручників наразі невідома.