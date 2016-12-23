П’яний росіянин проїхав на автомобілі через приміщення аеропорту Казані (відео)

Увечері 21 грудня п’яний водій Руслан Нігматуллін, зруйнувавши автомобілем загородження, в’їхав на територію аеропорту російського міста Казані і проїхав через усе його приміщення. Чоловіка вдалося затримати лише на виїзді з іншого боку аеропорту.

Незабаром у Мережі з’явилася монтаж усіх записів з камер відеоспостереження в аеропорту, на яких видно, як розвивалися події того вечора.