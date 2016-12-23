У США бабуся отримала поштою справжню рушницю замість іграшки

Відкривши посилку, доставлену компанією UPS і побачивши вміст — копії водійських прав і дозвіл на приховане носіння зброї, оформлене на якогось чоловіка з Арізони, бабуся негайно вивела внучку з кімнати і викликала поліцію, повідомляє Quibbll.

Прибулі правоохоронці вилучили вміст посилки, а бабуся незабаром отримала довгоочікуваний поїзд, який вона спочатку замовила.

У компанії UPS, те, що сталося, назвали виключно рідкісним випадком, але нагадали, що при дотриманні всіх законних вимог доставка вогнепальної зброї поштою не заборонена. Так, відправка зброї дозволена тільки ліцензованим виробникам, продавцям і колекціонерам.