У Великобританії живе найбільша у світі собака

Чотирирічний німецький дог Фредді з Великобританії офіційно визнаний найбільшою собакою не тільки у себе в країні, але й у світі — величезну собаку днями занесли в Книгу рекордів Гіннесса, повідомляє видання eg.ru.

Зріст Фредді, коли він стоїть на задніх лапах, становить понад 230 сантиметрів, пес важить 92 кілограми. За розміром німецькі доги в принципі одна з найбільших порід собак у світі. Їхній зріст у холці мінімум 72-80 см, але Фредді виявився справжнім велетнем навіть за мірками своєї породи.

Фредді любить куряче м'ясо (особливо смажене) і арахісове масло. Також пес не проти погризти диван, як би його добре не годували. Ще щеням він згриз більше двох десятків диванів. У Фредді є сестра Флер, але за розміром вона набагато менша за брата. Їхня господиня, 41-річна колишня модель Клер Стоунмен, живе в Ессексі і витрачає на утримання своїх вихованців щорічно більше 12 500 фунтів стерлінгів. Як зізнається Клер, майже весь свій час вона присвячує собакам — на особисте життя у неї не залишається не те що вільних годин — хвилин.

За словами Стоунмен, Фредді і Флер для неї немов діти. Гуляє зі своїми вихованцями вона рано-вранці, поки інші собаківники ще не вийшли на прогулянку — якщо Фредді, що відрізняється дуже грайливою вдачею, раптом рвоне і побіжить за іншим собакою, господиня його просто не втримає.