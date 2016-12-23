Американка оплачує навчання, продаючи позитивні тести на вагітність

Жінка рекламує свої послуги на сайті приватних електронних оголошень Craigslist. Один тест із двома смужками коштує 25 доларів. Клієнтам, яким доведеться їхати за покупкою більш 60 миль (близько 97 кілометрів), надається знижка. Вони можуть отримати два тести за 35 доларів, повідомляє видання Quibbll.

«Чи будете ви використовувати їх для власної розваги, такої, як розіграш, або хочете шантажувати директора, з яким у вас роман, мене абсолютно не хвилює», — підкреслюється в оголошенні.

Співробітниця телеканалу WJAX-TV звернулася за вказаним телефоном і домовилася про зустріч під виглядом покупця. Вона передала заповзятливій дівчині невикористаний тест і незабаром отримала його назад з позитивним результатом.

Як з’ясувалося, оголошення опублікувала студентка, яка знаходиться на третьому місяці вагітності. Торгівля тестами приносить їй близько 200 доларів у день. Виручені гроші допомагають платити за навчання в коледжі.

Юрист, з яким зв’язався телеканал, пояснив, що в торгівлі тестами на вагітність немає нічого незаконного, проте покупці, які використовують їх для обману, можуть бути звинувачені в шахрайстві.