У США підліток застрелив оленя, який вломився в його будинок

Житель міста Уолкерсвілль (штат Меріленд) Райан Манчестер опублікував у «Твіттері» відеозапис, на якому олень, що випадково потрапив у будинок, звалює різдвяну ялинку. Через деякий час підліток вбиває тварину, повідомляє видання Quibbll.

Повідомляється, що оленя міг привабити запах свіжого дерева, яке було привезене напередодні події. Тварина вибила дверну раму і проникла у вітальню, де його і зафільмував Манчестер.

Після того, як олень перекинув ялинку, Манчестер замкнув собаку у ванній і побіг до своєї кімнати на другому поверсі, де подзвонив в службу порятунку.

Після дзвінка в 911 Манчестер вирішив застрелити тварину. Він зателефонував батькові, щоб дізнатися, де знаходиться ключ від збройової шафи. Озброївшись пістолетом марки Smith & Wesson, Манчестер знову спустився у вітальню.

В інтерв'ю журналістам Манчестер розповів, що вистрілив в оленя, як тільки той перший раз побачив його.

«Він побачив мене і зупинився. Тоді я вистрілив йому прямо межи очі», — розповів Райан.

Після цього Манчестер зробив ще один постріл, який потрапив в плече тварини.

Незабаром в будинок прибула поліція і представники організації з контролю за тваринами. Поліцейські прийняли заяву і перевірили пістолет батька Райана, щоб переконатися, що він був зареєстрований.

«Я радий, що застрелив його. Його поява викликала велику втрату. Я знаю, що люди будуть судити мене за це, але мені на це наплювати», — заявив Райан Манчестер.