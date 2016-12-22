У Китаї похоронні агенти не поділили ще живого клієнта

Неймовірна історія потрапила на камери відеоспостереження, встановлені в приймальному покої однієї з лікарень у китайському місті Далянь: похоронні агенти побилися через клієнта, який був ще живий, повідомляє видання gbtimes.

3 грудня в лікарню привезли пацієнта, який перебував у критичному стані.

Медичні працівники почали проводити реанімаційні заходи прямо в приймальному покої. Тут же знаходилися родичі хворого, які сподівалися на краще, але морально вже були готові до гіршого.

На відео з камер спостереження видно, що в той час, поки медики боролися, а родичі переживали за життя пацієнта, в дальньому кутку приймального покою сім чоловіків почали бійку.

Оскільки бійка явно порушувала нормальну роботу медичного закладу, то на місце інциденту відразу прибули співробітники охорони, а потім і наряд поліції.

Вони розняли забіяк людей і відвезли їх у відділення поліції для з’ясування ситуації.

Виявилося, що чоловіки, які брали участь у бійці, були співробітниками двох міських ритуальних агентств, які чергували в приймальному покої лікарні в очікуванні клієнтів.

Побачивши, що в лікарню поступив пацієнт в критичному стані, вони почали сперечатися, хто саме буде працювати з його родичами, що, врешті-решт, і переросло в бійку.

Примітно, що відвідувачі, котрі знаходилися в приймальному покої, були обурені скандалом, який почали похоронні агенти.

«Як так можна! Людина ще жива, а вони вже обговорюють, хто буде її ховати!», — говорить один зі свідків бійки.

Самі ж співробітники ритуальних агентств намагалися пояснити свою поведінку жорсткою конкуренцією на ринку цього виду послуг, коли в пошуках клієнтів їм доводиться встановлювати цілодобове чергування в міських лікарнях і заводити знайомства з персоналом відповідних установ.

Правда, на поліцію їхні аргументи не подіяли, і всі учасники бійки були засуджені до 15 діб адміністративного арешту.