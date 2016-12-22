У Данії відкрився супермаркет з простроченими продуктами

Продаж продуктів харчування з вичерпаним терміном придатності є законним у Данії, і експерти запевняють, що її вживання не представляє ніякої небезпеки, повідомляє EuroMag.

Всі продукти, які можна зустріти на прилавках Wefood, пожертвувані виробниками, імпортними й експортними компаніями і місцевими супермаркетами.

Прибуток магазинів Wefood йде на добродійність. Ціни складають приблизно половину початкової вартості товару. Асортимент магазину змінюється щодня в залежності від пожертвуваних продуктів.