У Данії відкрився супермаркет з простроченими продуктами
У Копенгагені відкрився супермаркет Wefood, що торгує простроченими продуктами.
Продаж продуктів харчування з вичерпаним терміном придатності є законним у Данії, і експерти запевняють, що її вживання не представляє ніякої небезпеки, повідомляє EuroMag.
Всі продукти, які можна зустріти на прилавках Wefood, пожертвувані виробниками, імпортними й експортними компаніями і місцевими супермаркетами.
Прибуток магазинів Wefood йде на добродійність. Ціни складають приблизно половину початкової вартості товару. Асортимент магазину змінюється щодня в залежності від пожертвуваних продуктів.