Влада Німеччини заплатить 100 тисяч євро за допомогу в затриманні підозрюваного у теракті

Після теракту в Берліні, Федеральна прокуратура Німеччини попросила населення про допомогу в справі затримання підозрюваного з Тунісу Аніса А. За інформацію, яка приведе до затримання передбачуваного терориста, оголошено винагороду в розмірі € 100 000, повідомляє BelSat.

У повідомленні прокуратури, оприлюдненому у середу, 21 грудня, населенню рекомендується проявляти обережність.

«Не піддавайте себе небезпеці, оскільки ця людина може бути схильною до насильства і озброєною!» — йдеться в документі.

Аніс А. відомий німецькій владі як небезпечний ісламіст. Тих, хто виявить 24-річного підозрюваного, просять негайно проінформувати поліцію.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у вантажівці, яка була використана для теракту в Берліні, знайдені документи на ім'я здобувача притулку зі свідоцтвом про відстрочку депортації. Одна, за відомостями джерел у силових структурах, Аніс А. мав кілька посвідчень особи.

У результаті теракту в Берліні увечері 19 грудня загинули 12 осіб, ще близько 50 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Затриманий спочатку пакистанець був випущений на свободу за відсутністю доказів.