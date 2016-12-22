Пенсіонер-трупоїд з Великобританії збирається зїсти мертвого кашалота

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У Великобританії пенсіонер Артур Бойт, який живиться протягом усього життя мертвими тваринами, збирається з'їсти викинутого на берег в Корнуоллі кашалота. Про це повідомляє "Лента.ру".

За інформацією видання, 77-річний чоловік відрізав від туші кілька шматків м'яса. На Різдво він збирається приготувати кутовий кассероль.

Пристрасть до м'яса мертвих тварин у британця з'явилася в 13 років. Відзначається, що дідусь-трупоїд вже їв голубів, кроликів, лисиць і навіть дельфінів.