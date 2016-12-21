Випадкова пожежа спалила 400-річний котедж британської сім’ї через три дні після покупки

Британська сім'я Парді з Хартфордшира залишилися без даху над головою на Різдво після того, як їхній котедж вартістю £ 865000 згорів дотла всього через три дні після того, як вони переїхали, повідомляє DailyMail.

Сім'я спробувала розігріти свою нову власність з п'ятьма спальнями через кілька днів після переїзду. Але загорілася стріха, і полум'я поширилося по всьому котеджу, який горів протягом кількох годин.

Аварійні служби кинулися до місця події, однак їм не вдалося врятувати будинок. І тепер 38-річний сержант поліції Пол Парді, його 32-річна дружина Софі та їхні діти — трирічний Олівер і однорічний Мадлен стали бездомними якраз перед Різдвом.

«Ми абсолютно спустошені і втратили все. На щастя, нам вдалося врятувати портрети дітей, — розповів місіс Парді. — Будинок стояв у селі за 400 років, але тільки через кілька днів після того, як ми тут поселилися, він згорів, тому ми відчуваємо себе дуже нещасливими».

«Ми ще не отримали звістки від страхової компанії, але ми сподіваємося все відновити, як тільки ми можемо.

Хоча це був найгірший день у нашому житті, це був один з кращих днів для Олівера, оскільки йому подобалося бачити всі пожежні машини і він навіть посидів в одній із них», — не в втрачає оптимізму сімейство погорільців, якому тепер доводиться жити в готелі.