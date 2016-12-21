21 грудня вважається найкоротшим днем ​​у році

Слід уточнити, що 22 грудня за тривалістю буде таким же, повідомляє Informing.

Сьогодні настає астрономічна зима, яка триватиме до 21 березня.

Найкоротший день в році зміниться на найтривалішу ніч, яка триватиме 17 годин, однак до нового року вона збільшиться ще на 8 хвилин.

До слова, цієї ночі любителі зоряного неба зможуть насолодитися спостереженням сузір'їв, оскільки Земля пройде через пелену частинок, які залишила комета Туттля.