21 грудня вважається найкоротшим днем у році
Сьогодні, 21 грудня, найкоротший день у році. Його тривалість складе всього 6 годин 57 хвилин.
Слід уточнити, що 22 грудня за тривалістю буде таким же, повідомляє Informing.
Сьогодні настає астрономічна зима, яка триватиме до 21 березня.
Найкоротший день в році зміниться на найтривалішу ніч, яка триватиме 17 годин, однак до нового року вона збільшиться ще на 8 хвилин.
До слова, цієї ночі любителі зоряного неба зможуть насолодитися спостереженням сузір'їв, оскільки Земля пройде через пелену частинок, які залишила комета Туттля.