Американці влаштували вечірку на честь свого розлучення

З 2014 року пара переживає проблеми в шлюбі, тому вони вирішили розлучитися. Оскільки американцям вдалося розлучитися, зберігши дружні стосунки, вони влаштували вечірку для друзів і членів сім'ї, на якій відзначили початок нового етапу в їхньому житті, повідомляє Lenta.ru.

Відзначається, що близько 70 відсотків запрошених позитивно відгукнулися на ідею про захід і проявили підтримку, але решта гостей вирішили не приходити. «Ми залишилися тими ж людьми, і ми любимо один одного. Але ми не хочемо більше продовжувати стосунки до кінця нашого життя», — сказала Махоні.

У американців є дві дочки: 20-річна Райлі і 18-річна Емма.