У Німеччині випустили штани із захистом від ґвалтівників

Одна з компаній, що працює в Оберхаузені (Німеччина), випустила новий одяг для жінок, який може вберегти свою господиню від зґвалтувань. Штани спортивного крою оснащені спеціальним датчиком і шнурками, які неможливо розірвати або розрізати, повідомляє IsraInfo.

Ідея пошиття належить Сандрі Зеліц. Жінка зважилася на створення таких штанів після того, як сама піддалася нападу. Троє чоловіків накинулися на неї, коли вона гуляла в парку, і спробували зґвалтувати. Підприємниця висловила надію, що її творіння допоможе жінкам позбутися від почуття страху.

Сандра Зеліц зазначила, що попит на них дуже більший, а перша партія вже розпродана. Друга знаходиться на стадії виробництва. Термін поставки штанів — 1,5 місяця.