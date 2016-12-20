Берлінська поліція затримала пакистанця, не причетного до теракту на різдвяній ярмарці

Як повідомляє газета Die Welt, посилаючись на анонімне джерело в поліції, берлінські правоохоронці помилилися, затримавши «по гарячих слідах» пакистанця, який навряд чи має якесь відношення до того, що трапилося на ярмарці в Бреліні, повідомляє IsraInfo.

З'ясувалося, що затриманий Навед Б. може говорити тільки на мові белуджі. А перекладача з такої мови не знайдеш у всій Німеччині.

Джерело з поліції зазначило: «Ми заарештували не ту людину. І це — нова ситуація. Реальний винуватець на свободі, озброєний і може знову атакувати і завдати шкоди».

Інформація про помилку надійшла в усі поліцейські ділянки і керівництву сил швидкого реагування. У Німеччині відновлюється загальний розшук терориста.