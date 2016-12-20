Американська бібліотека оцифрувала і виклала в Інтернет радянські дитячі книги 1918-1938 років

Книги розміщені за адресою http://pudl.princeton.edu/collection.php?c=pudl0127, повідомляє видання «Перуница».

Цікавий коментар самої бібліотеки. Американці пропонують своїм читачам подивитися, як СРСР експериментував з формами, ілюстраціями і подачею інформації в дитячих книгах, розповідаючи про свою історію. Всього в добірці університету близько 160 книг таких авторів, як Агнія Барто (7 книг), Володимир Маяковський (6 книг), Самуїл Маршак (7 книг), Олександр Введенський (4 книги), Лев Кассіль (2 книги), Євген Шварц (2 книги). Крім відомих авторів, трапляються знайомі тільки професіоналам видання, наприклад книги «Дитячий інтернаціонал» Юрія Граліци або «Юність, йди» Олексія Гастева.

Особливу увагу оцифровщиків привернула книга «Пятилетка», що представляє собою великий п'ятирічний план в ілюстраціях, і «Книжка-кіносеанс» — покрокова інструкція по створенню кіно і навіть показу його на спеціальному екрані.

Варто додати, що колекція з майже семи тисяч оцифрованих видань кінця XIX - початку XX століть зберігається і на сайті Російської державної дитячої бібліотеки (РДДБ). Правда, ряд книг там обмежені для перегляду авторським правом. Також на сайті РДДБ можна дивитися оцифровані діафільми.