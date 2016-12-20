У США побудували дерев’яний бізнес-центр

Перша в США дерев’яна багатоповерхова офісна будівля Т3 (Timber, Technology, Transit) — реалізована канадським бюро Michael Green Architecture в співпраці з місцевими архітекторами з DLR Group, інженерами з Magnusson Klemencic Associates і фахівцями з конструктивної деревини Structure Craft, повідомляє Quibbll.

Замовник — девелоперська компанія Hines — хотів створити унікальний офіс, який привернув би увагу компаній креативного і високотехнологічного секторів.

На думку творців, будівля мала поєднувати «надійність», характерну для історичних будівель, з інноваційністю, екологічністю, стійкістю, світлими опен-спейс і спільні приміщення для резидентів. Тому, на відміну від ряду сучасних будівель з деревини, які претендують на вау-ефект, на фасадах Т3 немає горезвісних «вікон у розбіг» або великих засклених поверхонь, тільки сувора геометрія, яка копіює звичні для американської архітектури XIX - першої половини ХХ століття форми.