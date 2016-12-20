В Неаполі відкриють пам’ятник жертвам мафії
Меморіал пам’яті жертв Каморри з’явиться в столиці регіону, де зародилося мафіозне угрупування.
Комплекс буде присвячений усім безвинним жертвам злочинів, повідомляє EuroMag.
Меморіал планують відкрити вже в 2017 році.
Проект був запропонований муніципальним радником Алессандрою Клементе, дочкою загиблої Сільвії Руотоло, яка випадково опинилася в епіцентрі перестрілки між кланами.
Синьйора Клементе запропонувала в якості місця для меморіального комплексу Кастель-Капуано, де раніше знаходилася будівля суду.