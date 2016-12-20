В Неаполі відкриють пам’ятник жертвам мафії

В Неаполі відкриють пам’ятник жертвам мафії

Меморіал пам’яті жертв Каморри з’явиться в столиці регіону, де зародилося мафіозне угрупування.

Джерело: Відомості

Комплекс буде присвячений усім безвинним жертвам злочинів, повідомляє EuroMag.

Меморіал планують відкрити вже в 2017 році.

Проект був запропонований муніципальним радником Алессандрою Клементе, дочкою загиблої Сільвії Руотоло, яка випадково опинилася в епіцентрі перестрілки між кланами.

Синьйора Клементе запропонувала в якості місця для меморіального комплексу Кастель-Капуано, де раніше знаходилася будівля суду.

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