В Неаполі відкриють пам’ятник жертвам мафії

Комплекс буде присвячений усім безвинним жертвам злочинів, повідомляє EuroMag.

Меморіал планують відкрити вже в 2017 році.

Проект був запропонований муніципальним радником Алессандрою Клементе, дочкою загиблої Сільвії Руотоло, яка випадково опинилася в епіцентрі перестрілки між кланами.

Синьйора Клементе запропонувала в якості місця для меморіального комплексу Кастель-Капуано, де раніше знаходилася будівля суду.