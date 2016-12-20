Співробітниці американького секс-шопу відбилися від грабіжника фаллоімітаторами (відео)

Жінки змогли відбитися від злочинця за допомогою фалоімітаторів, повідомляє Quibbll.

Інцидент стався в містечку Сан-Бернардіно на південному заході Каліфорнії.

У Мережі з'явився запис з місця події, знятий на камеру відеоспостереження. Чоловік в масці зайшов в секс-шоп Lotions & Lace незадовго до закриття і почав погрожувати зброєю його співробітникам, вимагаючи гроші з каси.

Однак співробітниці секс-шопа абсолютно не злякалися зловмисника, вирішивши, що пістолет в його руках несправжній. Дівчата дали відсіч озброєному грабіжникові, закидавши його фаллоімітаторами, яких в магазині було в надлишку.

«Спочатку я подумала, що він хоче просто побавитися і налякати нас. Але потім я побачила пістолет і вирішила, що не буду витрачати на це час», — розповіла хоробра жінка.

Шокований таким опором з боку співробітниць секс-шопа, злочинець втік з магазину з порожніми руками. Вже на вулиці, після того, як грабіжник вийшов, він зняв свою маску і потрапив в об'єктив камер відеоспостереження. Тепер поліція розшукає невдаху-грабіжника.