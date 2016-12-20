У Сенегалі малолітніх ув’язнених перевиховуватимуть за допомогою фехтування

Фехтування, так само як і будь-який інший вид спорту, це не тільки розвага. Такі життєві поняття, як необхідність слідування правилам, впевненість в собі і стратегічне мислення також включені в цей вид спорту. Неповнолітні правопорушники в Сенегалі матимуть можливість вивчати їх, оскільки спортивне фехтування тепер викладатимуть неповнолітнім ув’язненим виправних центрів. Це нова форма відновного правосуддя (англ. Restorative justice), яку винайшли в цій африканській країні, повідомляє видання Ventures Africa.

Сенегал почав експериментувати з новою формою реабілітації для дітей, котрі перебувають у в’язницях. Дітям будуть викладати фехтуванням два рази в тиждень, щоб дозволити їм навчитися слідувати правилам і приписам та отримати впевненість у собі. Мета введення фехтування, як стверджує тюремщик Фатумата Су , полягає в тому, щоб показати дітям, що існують правила і закони у всіх аспектах життя, яких необхідно дотримуватися, живучи серед своїх громад.

Хава Ба, керівник програми, пояснює, що ідея навчання цих дітей фехтуванню спочатку не отримала схвалення, оскільки фехтування не є популярним видом спорту в Африці. За її словами, «є багато правил у фехтуванні, [але] це вид спорту, який допомагає вам відновити почуття власної гідності. Початковою реакцією було «Фехтування, що це?». Тому що це було дійсно нетрадиційно, це вперше ми робимо щось на зразок цього».

Навчання фехтуванню буде здійснюватися за межами в’язниць. Таким чином діти, які змушені бачити щодня лише одні і ті ж потріскані стіни, отримають можливість познайомитися з чимось новим за їхніми межами.

Фехтування не тільки дисциплінуватиме дітей. Воно впливає і на тюремних охоронців, які також навчаються фехтуванню, щоб стати інструкторами. Так вони стають із простих поборників тюремних законів, які знаходяться там, щоб покарати ув’язнених, чимось схожим на соціальних працівників.

«Працівники в'язниць зможуть завоювати довіру неповнолітніх, створюючи простір, який дозволяє їм відкритися і розповісти свої особисті історії ... Це також вчить молодь чесності і може зіграти величезну роль в заспокоєнні дітей і вчить їх як визнати свою поразку», — зазначає Ба.

Можливість навчатися фехтуванню з’явилася не тільки виключно в неповнолітніх ув'язнених, але й у дітей-жебраків. Сенегал має величезну проблему з дитячою працею, з тисячами дітей у віці від 5 до 15 років, які змушені просити і бродити по вулицях. Ці діти експлуатуються релігійними інструкторами, відомими як марабути і іммігрантами із сусідніх країн, таких як Гвінея, Малі і Гвінеї-Бісау. Але ці вразливі діти, де б вони не знаходилися, матимуть можливість переучуватися і легко інтегруватися назад в суспільство, протягом кількох годин занурюючись у спорт.