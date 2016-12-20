12-річний нігерійський хлопчик провів три дні «замурованим» у стіні

Неймовірна історія сталася в нігерійському штаті Ондо, повідомляє Quibbll.

Три дні жителі боялися підходити до стіни, з якої виходили дивні звуки і плач. Місцевий шаман навіть натякав на чорну магію і духи джунглів.

Коли голоси зникли, місцеві заглянули в щілину стіни і побачили виснаженого хлопчика.

Поліції, яка приїхала за викликом, довелося ламати стіну, щоб визволити на світ 12-річного знесиленого підлітка, який три доби марно кликав на допомогу.

Як стало відомо пізніше, хлопчик втік від своєї бабусі і поодинці грав на даху місцевого гуртожитку. В один із моментів він послизнувся і впав в отвір в стіні завширшки 30 сантиметрів.

Хлопчик благополучно повернувся до своєї бабусі.