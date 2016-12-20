Учені виявили найдавніше джерело води на планеті

Учені з Університету Торонто в Канаді виявили найдавніше джерело води на планеті. Найдавніші поклади води були виявлені на глибині трьох кілометрів в шахті Кідд, яка була створена для видобутку міді і цинку, передає Science Alert, повідомляє Quibbll.

Учені взяли проби з найстарішого джерела, з’ясувавши, що вода з нього сильно відрізняється від тієї, яку ми п’ємо сьогодні.

Вона виявилася насичена метаном, гелієм, неоном, аргоном і ксеноном. Аналіз газів у воді дав можливість стверджувати, що її мінімальний вік дорівнює 2 млрд років.

Спочатку увагу дослідників привернуло інше джерело води віком 1,5 мільярда років, яке було виявлене в цій же шахті на глибині 2,4 кілометра. Однак в процесі досліджень учені спустилися ще нижче і випадково натрапили на більш старе джерело.

Вивчення попереднього природного басейну показало, що він був повністю відрізаний від поверхні. Хоча там і не виявили ніяких представників живих організмів, потенційно водойма могла підтримувати мікробне життя в своїх водах протягом мільярдів років.

Це означає не тільки те, що в Землі існують потенційно населені і недосліджені зони життя, але й підтверджує, що подібні зони можуть бути присутніми на інших планетах. Хоч на вигляд вони і здаються тотально безжиттєвими.