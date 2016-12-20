Колишній сміттяр із Китаю подарував бібліотеці сотні старовинних книг

Приватна бібліотека Чень Гуанвея / Фото: Photo/China Daily

Колекція 69-річного жителя провінції Сичуань складається приблизно з 50 тисяч видань. Його приватна бібліотека пропонує всім охочим читати або брати книги на певний час безкоштовно. Тепер він передав майже 1,2 тисячі рідкісних старовинних примірників одній із місцевих бібліотек, повідомляє Gazeta.ru.

Як пояснив Чень Гуанвей, він хоче, щоб у цих книг була ширша аудиторія. За словами колекціонера, цінність книги більше в тому, щоб її читали, ніж просто зберігали.

Китаєць також пообіцяв колекціонувати книги і ділитися ними настільки довго, наскільки це можливо.

Чень Гуанвей почав збирати книги в 1983 році, коли став працювати сміттярем. Знайдені книги він приносив додому. Онук колекціонера розповів, що дід цінує книги більше за власне життя.