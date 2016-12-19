У Китаї наречений надів весільну сукню через страх нареченої здатися товстою

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У китайській провінції Сичуань чоловік одягнув весільну сукню під час церемонії одруження через те, що його обраниця побоялася здатися повною у своєму вбранні, повідомляє Lenta.ru.

У Шуай захотів підтримати кохану Оу Цянь і помінявся з нею одягом на весіллі. Таким чином, вона пішла до вівтаря в чорному костюмі, а чоловік — в білосніжному вбранні. Також китайцеві зробили макіяж.

«Заради такого особливого випадку я захотів продемонструвати нашу готовність поставити себе на місце чоловіка, помінявшись ролями. Це правильний підхід до шлюбу», - сказав наречений. Для того, щоб чоловік вліз у плаття, що призначалася для Цянь, над вбранням попрацював кравець.