Австралійка виявила на різдвяній ялинці отруйну змію

Жінка не запанікувала, сфотографувала рептилію і викликала змієловів, повідомляє видання Naviny.by.

Приїхавши за викликом, екстермінатор на ім’я Баррі Голдсміт побачив жінку, яка спокійно п'є чай в іншій кімнаті.

«Виявивши змію, вона вийшла з кімнати, заткнула щілину під дверима рушником і зателефонувала мені», — розповів Голдсміт в бесіді з «Бі-бі-сі». На його думку, змія пробралася в будинок через відкриті двері.

Як розповів екстермінатор, змія, що забралася на ялинку, належала до виду тигрових. Представники цього виду входять в сімейство зміїних і вважаються одними з найбільш отруйних змій у природі. Вірогідність смерті при їхньому укусі дуже висока. Тигрова змія може виростати майже до трьох метрів в довжину.

Тигрова змія належить до рідкісних видів і знаходиться під захистом австралійського уряду. Знайдену в ялинці змію випустили на волю.

20 з 25 найбільш отруйних у світі видів змій водяться в Австралії. Як розповідає Баррі Голдсміт, він звик знаходити рептилій в найнесподіваніших місцях.

«Я знаходив їх у чоботях, у пральних машинах, в собачих будках, котячих туалетах, звичайних туалетах, кухонних шафах і на книжкових полицях», — розповів екстермінатор.