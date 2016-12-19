Французька поліція оголосила в розшук 2000 омарів

Омар / Фото: chefsinc.ca / DR

У порту міста Гавра (Нормандія) поліція оголосила пошук свідків злочину, вчиненого вночі в понеділок, 12 грудня. З холодильного складу в порту було вкрадено 2000 омарів. P,bnjr оцінюється в 10 000 євро, повідомляє агентство RFI.

У ніч на вівторок, 13 грудня, грабіжники розпороли сталеву покрівлю складу, а потім розкрили холодильну установку та винесли 168 коробок загальною вагою понад 700 кг.

Місцева поліція сподівається перешкодити перепродажу вкрадених омарів. Жителям регіону оголосили, що кожен омар був упакований в окрему сітку червоного кольору, і попросили їх утриматися від покупки підозрілих екземплярів. Однак слідчі побоюються, що грабіжники вже покинули регіон і намагаються продати омарів в паризькому окрузі. Бригада, що займається розслідуванням, опублікувала телефони, за якими можна дзвонити, якщо вам запропонують підозрілого омара в червоній сітці. Кілька дзвінків вже надійшло, але отримана інформація поки не дозволяє виявити злочинців.

Слідство також стурбоване санітарним станом вкрадених омарів. Швидше за все, технологічний цикл був порушений, заморожені омари розморожені і заморожені знову, що сприяє розвитку бактерій і може становити небезпеку для здоров'я покупців.

Омари, як і інші морепродукти, особливо цінуються в період різдвяних і новорічних свят. У грудні у Франції особливо часті крадіжки устриць, але й омари також приваблюють грабіжників. Так в 2016 році була вкрадена ціла партія омарів, отриманих з Канади.