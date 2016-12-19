Швейцарський супермаркет почне продавати гамбургери з комахами

. / Фото: Coop

Зокрема, це стосується гамбургерів і фрикадельок, повідомляє The Local.

Досі законодавство Швейцарії вимагало, щоб виробники незвичайних харчових продуктів, таких як продукти на основі комах, отримували спеціальний дозвіл, але в п’ятницю федеральне відомство з безпеки харчових продуктів (BLV) оголосило про спрощення системи. З 1 травня 2017 року будь-який харчовий продукт може поступити у продаж, якщо дотримуються правила безпеки харчових продуктів.

Coop швидко відреагував, заявивши, що почне викладати продукти на основі комах на своїх полицях з весни наступного року.

У заяві супермаркету вказано, що Coop співпрацюватиме зі швейцарським стартапом Essento, який спеціалізується на розробці страв на основі комах, щоб створити ряд «дивовижних» продуктів, котрі містять білок комах, в тому числі котлети і гамбургери.

«Секрет нашого успіху в нашій здатності виявляти тенденції та інновації», — наголосив представник Coop Роланд Фрефель.

Додавання деяких різновидів комах до продуктів дозволить клієнтам «відкрити для себе новий світ смаків», — додав він.

Крім того, в Coop запевняють, що цвіркуни на смак схожі на курку, а довгоносики мають горіховий смак.

Комахи так само багаті на білок, як і м’ясо та риба, і містять необхідні вітаміни, мінерали та амінокислоти, проте вони залишаються рідкісним продуктом харчування в західному світі.

Але ситуація змінюється, оскільки світ розглядає нові способи нагодувати населення, яке, за оцінками, виросте до дев'яти мільярдів до 2050 року.

За відомостями журналу Fortune, понад 25 стартапів, що пропонують продукти із комах, з’явилися в США і Канаді за останні кілька років.

Однак, невідомо, як на таку ініціативу відреагують швейцарські споживачі.