Амурські тигри влаштували полювання на безпілотник (відео)

ТВ продюсер, режисер і комерційний пілот БПЛА Давід Этьєн Дюріваж вирішив за допомогою безпілотника зняти життя амурських тигрів.

Віднедавна група амурських тигрів живе в Канаді у зоопарку Сен-Фелісьєн (провінція Квебек).

Тигрів спочатку насторожила поява безполітника, однак невдовзі вони оговталися і розпочали на нього справжнє полювання.

Відео зустрічи БПЛА з амурськими тиграми Давід Этьєн Дюріваж опублікував на своїй сторінці у YouTube. Воно зібрало вже понад 182 тисячі переглядів.