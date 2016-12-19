Амурські тигри влаштували полювання на безпілотник (відео)
Віднедавна група амурських тигрів живе в Канаді у зоопарку Сен-Фелісьєн (провінція Квебек).
ТВ продюсер, режисер і комерційний пілот БПЛА Давід Этьєн Дюріваж вирішив за допомогою безпілотника зняти життя амурських тигрів.
Віднедавна група амурських тигрів живе в Канаді у зоопарку Сен-Фелісьєн (провінція Квебек).
Тигрів спочатку насторожила поява безполітника, однак невдовзі вони оговталися і розпочали на нього справжнє полювання.
Відео зустрічи БПЛА з амурськими тиграми Давід Этьєн Дюріваж опублікував на своїй сторінці у YouTube. Воно зібрало вже понад 182 тисячі переглядів.