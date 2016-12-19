Амурські тигри влаштували полювання на безпілотник (відео)

Амурські тигри влаштували полювання на безпілотник (відео)

Віднедавна група амурських тигрів живе в Канаді у зоопарку Сен-Фелісьєн (провінція Квебек).

Джерело: Відомості

ТВ продюсер, режисер і комерційний пілот БПЛА Давід Этьєн Дюріваж  вирішив за допомогою безпілотника зняти життя амурських тигрів.

Віднедавна група амурських тигрів живе в Канаді у зоопарку Сен-Фелісьєн (провінція Квебек).

Тигрів спочатку насторожила поява безполітника, однак невдовзі вони оговталися і розпочали на нього справжнє полювання.

Відео зустрічи БПЛА з амурськими тиграми Давід Этьєн Дюріваж опублікував на своїй сторінці у YouTube. Воно зібрало вже понад 182 тисячі переглядів.

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